Ultime Notizie – Bossi scrive a Elisabetta per Giubileo Platino, il feeling con la Regina (Di venerdì 3 giugno 2022) Torna a scrivere alla Regina Elisabetta il senatur Umberto Bossi, dopo lo scambio epistolare dello scorso aprile. Quando la morte del Principe Filippo, dopo un matrimonio durato ben 73 anni, aveva sembrato piegare la Regina, alle prese con un dolore difficile da superare. Il fondatore della Lega aveva allora preso carta e penna per indirizzarle una lunga lettera, di vicinanza e affetto di fronte a una perdita così grande. E la risposta non si era fatta attendere, con una missiva su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. “Colpita” e “grata”, riportava Paterson nella lettera, per le parole gentile di Bossi. Che oggi torna ad armarsi di carta e penna, raccontano alcuni beninformati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Torna are allail senatur Umberto, dopo lo scambio epistolare dello scorso aprile. Quando la morte del Principe Filippo, dopo un matrimonio durato ben 73 anni, aveva sembrato piegare la, alle prese con un dolore difficile da superare. Il fondatore della Lega aveva allora preso carta e penna per indirizzarle una lunga lettera, di vicinanza e affetto di fronte a una perdita così grande. E la risposta non si era fatta attendere, con una missiva su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. “Colpita” e “grata”, riportava Paterson nella lettera, per le parole gentile di. Che oggi torna ad armarsi di carta e penna, raccontano alcuni beninformati ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : Savona (Pres. Savona): «Mancano regole sulle criptovalute, serve una nuova Bretton Woods» @sole24ore… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - GiovanniCaglio : - #Shoigu vede leader ceceno #Kadyrov, «operazione avanti a ritmo accelerato». Due criminali che andrebbero mandati… - PianetaMilan : #Milan, i dettagli dell’affare #RedBird-#Elliott le novità di #calciomercato #ACMilan #SempreMilan -