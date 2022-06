Sanità: Conte, 'non privilegiare quella privata, investimenti su pubblica' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Grazie ai nostri sforzi in Europa ora si stanno firmando gli accordi per 8 miliardi del Pnrr nelle Regioni per migliorare l'assistenza sanitaria ai cittadini. Non bisogna privilegiare la Sanità privata, ma fare investimenti sulla Sanità pubblica". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo a un appuntamento elettorale a Todi. Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Grazie ai nostri sforzi in Europa ora si stanno firmando gli accordi per 8 miliardi del Pnrr nelle Regioni per migliorare l'assistenza sanitaria ai cittadini. Non bisognala, ma faresulla". Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo a un appuntamento elettorale a Todi.

Advertising

TV7Benevento : Sanità: Conte, 'non privilegiare quella privata, investimenti su pubblica' - - Marghe0855 : @flavikon @MassimoPosa Portare a casa 191,5 miliardi di euro, farli gestire da un Governo che non ha nessun merito… - Gian59342003 : @iphoneapple6S Bravissimi. Tenetevi al governo per i prossimi 20 anni Letta, Draghi, Speranza ministro Sanità, Matt… - Rapace781 : @FrancescoBonif1 A me risulta che la maggior parte dei contratti a tempo indeterminato siano avvenuti nel Conte 1 e… - kokonews5 : Lo riforna della sanità. #Salute #Medicina #Ucraina #Kiev #FestadellaRepubblica #Santoro #esselunga #Conte… -