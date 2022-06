Rivoluzione ad “Amici”: Maria De Filippi perde due Prof storiche (Di venerdì 3 giugno 2022) Campeggia un gigantesco punto interrogativo sul destino di Amici di Maria De Filippi. Neanche il tempo di veder trionfare Luigi Strangis nell’ultima edizione, che ecco subito le prime indiscrezioni sul futuro del talent show di Canale 5. Voci (almeno per il momento) che riguardano due amatissime Prof di canto della scuola: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero lasciare definitivamente il cast. “Amici”, l’indiscrezione su Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli Solitamente si dice che “squadra che vince, non si cambia”. Ma a giudicare dalle ultime indiscrezioni che circolano nel web sembra che il detto non valga per Amici. Il talent di Maria De Filippi si starebbe preparando non a uno, ma a ben due addii di un certo rilievo. A riportarlo è stato ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) Campeggia un gigantesco punto interrogativo sul destino didiDe. Neanche il tempo di veder trionfare Luigi Strangis nell’ultima edizione, che ecco subito le prime indiscrezioni sul futuro del talent show di Canale 5. Voci (almeno per il momento) che riguardano due amatissimedi canto della scuola: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero lasciare definitivamente il cast. “”, l’indiscrezione su Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli Solitamente si dice che “squadra che vince, non si cambia”. Ma a giudicare dalle ultime indiscrezioni che circolano nel web sembra che il detto non valga per. Il talent diDesi starebbe preparando non a uno, ma a ben due addii di un certo rilievo. A riportarlo è stato ...

