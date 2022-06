Putin chiede aiuto alla Cina, Xi Jinping si sfila. Alta tensione Mosca-Pechino (Di venerdì 3 giugno 2022) Sembrano alleati ma la realtà è più complessa di quello che sembra. Tra Mosca e Pechino le posizioni sono tutt'altro che allineate. Come dimostrano le recenti esternazioni dei vertici di Pechino di fronte alle richieste di aiuto del Cremlino. Secondo quanto riporta il Washington Post, nelle ultime settimane Mosca avrebbe fatto pervenire a Pechino un numero crescente di richieste di sostegno, facendo leva su quella partnership definita «no limit» rinsaldata poco prima dell'invasione russa in Ucraina. Ma, a quanto scrive il quotidiano di Bezos, la Cina vorrebbe sì offrire assistenza alla Russia ma senza entrare in conflitto con l'Occidente, evitando il rischio di incorrere in sanzioni. Alcune forze «per preservare la loro posizione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Sembrano alleati ma la realtà è più complessa di quello che sembra. Trale posizioni sono tutt'altro che allineate. Come dimostrano le recenti esternazioni dei vertici didi fronte alle richieste didel Cremlino. Secondo quanto riporta il Washington Post, nelle ultime settimaneavrebbe fatto pervenire aun numero crescente di richieste di sostegno, facendo leva su quella partnership definita «no limit» rinsaldata poco prima dell'invasione russa in Ucraina. Ma, a quanto scrive il quotidiano di Bezos, lavorrebbe sì offrire assistenzaRussia ma senza entrare in conflitto con l'Occidente, evitando il rischio di incorrere in sanzioni. Alcune forze «per preservare la loro posizione ...

