Pogacar in ritiro a Livigno | continua l' operazione Tour de France

(Di venerdì 3 giugno 2022) L'dedi Tadej. Ein Italia. Il due volte re della Boucle è infatti ancora in, in provincia di Sondrio, per preparare l'assalto al tris:...

Advertising

thedok978 : @D_Tirinnanzi Il Giro con meno starpower di sempre non poteva produrre che questo. Ora che Hindley si è scoperto fi… -

Agenzia ANSA

L'operazione Tour de France di Tadejcontinua. E continua in Italia. Il due volte re della Boucle è infatti ancora ina Livigno, in provincia di Sondrio, per preparare l'assalto al tris: l'edizione 2022 scatta il primo ......in bacheca un primo e un secondo posto al Giro a soli 26 anni (non è che la precocità deie ... si segnalava ildi David De La Cruz (Astana Qazaqstan). Formolo è transitato per primo al ... Ciclismo: Pogacar prepara a Livigno il tris al Tour de France - Lombardia Una delle squadre ciclistiche più importanti e una delle località più amate dai professionisti di ogni disciplina: il matrimonio tra UAE Team Emirates e Livigno sembra destinato a durare. (ANSA) ...Una conclusione di Giro d'Italia amarissima per Joao Almeida. Il ciclista portoghese della UAE Team Emirates era ancora in lizza per un piazzamento sul podio a quattro giornate dalla fine della Corsa ...