(Di venerdì 3 giugno 2022) L'intervento del soccorso alpino per salvare il giovane caduto nel dirupo Per approfondire : Articolo : Firenze, motociclista 27enne precipita da un ponte. Trasportato in elisoccorso a Cesena Articolo ...

Advertising

qn_lanazione : Pauroso incidente nella notte, auto esce fuori strada: volo di 200 metri nel bosco - PrimaStampa_eu : Pauroso incidente nel Ragusano: sbalzato dalla sua moto in corsa, soccorso dal personale sanitario del 118. - SergVessicchio : ALBANELLA, INCIDENTE PAUROSO 3 GIOVANI IN OSPEDALE - lesmo27 : RT @pciccarone: F.1 GP MONTECARLO Le immagini del pauroso incidente di Mick Schumacher - pciccarone : F.1 GP MONTECARLO Le immagini del pauroso incidente di Mick Schumacher -

LA NAZIONE

Nel frattempo è arrivato sul luogo dell'l'elicottero del 118 da Bologna, abilitato al volo notturno. Al momento del recupero infatti, a causa delle condizioni dell'infortunato, le squadre ...Tempo di Lettura: 1 minuto Violento impatto tra due auto, ieri sera, poco prima della mezzanotte, lungo Corso Europa ad Albanella. Nelsono rimasti feriti tre giovani: due amici residenti a Bosco, che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf, ed un cittadino di nazionalità indiana, che abita ad Matinella, alla ... Pauroso incidente nella notte, auto esce fuori strada: volo di 200 metri nel bosco Disavventura per un giovane di Fiesole. L'incidente è avvenuto a Castagno D'Andrea, frazione nel comune di San Godenzo (Firenze) ...Pauroso incidente frontale nel pomeriggio di ieri sulla Casilina, all’altezza di “Piscina azzurra”, a Cassino. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di ...