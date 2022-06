Parlare ai bambini di Internet | il punto di vista di un bambino

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 3 giugno 2022)cone adolescenti non è sempre un compito facile – siamo stati tutti adolescenti prima, eh? Quando mi sono avvicinato per la prima volta a Xavier, 14 anni, perdi come interagisce con il mondo online, ero piuttosto preoccupato che sarei stato visto come un altro adulto che cercava di ridurre il suo tempo sullo schermo . E, per di più, dovrei spiegare che i suoi pensieri sarebbero stati utilizzati in un post sul blog in occasione della Giornata mondiale dei genitori e della Giornata dei(che si celebra oggi in alcuni paesi), anche se sappiamo tutti che un 14 anni non è più un! Ma niente di tutto questo era un problema. Durante una videochiamata, ho spiegato a Xavier che questa intervuole essere una sorta di inizio di conversazione per ...