MotoGP, Francesco Bagnaia: “Poco grip, difficile essere veloci in curva. L’Aprilia ha una trazione migliore” (Di venerdì 3 giugno 2022) Francesco Bagnaia si è messo in luce durante le prove libere del GP di Catalogna 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Il pilota della Ducati, reduce dalla vittoria al Mugello, ha concluso la FP2 al quarto posto e ha convinto sul passo gara, lasciando ottime impressioni in vista del Gran Premio di domenica. Il centauro piemontese sembra avere tutte le carte in regola per ottenere un risultato di prestigio e rilanciarsi nella lotta per il titolo iridato. Il ribattezzato Pecco deve recuperare parecchio terreno nei confronti del francese Fabio Quartararo, oggi ottavo ma leader del campionato con 41 punti di vantaggio sull’alfiere della scuderia di Borgo Panigale. Il nostro portacolori ha bisogno di un risultato di lusso per continuare a sperare in una difficile rimonta, oggi sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)si è messo in luce durante le prove libere del GP di Catalogna 2022, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Barcellona. Il pilota della Ducati, reduce dalla vittoria al Mugello, ha concluso la FP2 al quarto posto e ha convinto sul passo gara, lasciando ottime impressioni in vista del Gran Premio di domenica. Il centauro piemontese sembra avere tutte le carte in regola per ottenere un risultato di prestigio e rilanciarsi nella lotta per il titolo iridato. Il ribattezzato Pecco deve recuperare parecchio terreno nei confronti del francese Fabio Quartararo, oggi ottavo ma leader del campionato con 41 punti di vantaggio sull’alfiere della scuderia di Borgo Panigale. Il nostro portacolori ha bisogno di un risultato di lusso per continuare a sperare in unarimonta, oggi sono ...

