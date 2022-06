Morte Niccolò Ciatti, killer ceceno condannato per omicidio volontario (Di venerdì 3 giugno 2022) La giuria popolare del tribunale di Girona ha deciso che Rassoul Bissoultanov ha ucciso volontariamente Niccolò Ciatti in Catalogna nel 2017 Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) La giuria popolare del tribunale di Girona ha deciso che Rassoul Bissoultanov ha ucciso volontariamentein Catalogna nel 2017

Niccolò Ciatti, la sentenza/ Rassoul Bissoultanov condannato per omicidio volontario ...nell'agosto del 2017 secondo la sentenza uccise consapevolmente il ventiduenne italiano Niccolò ... La suddetta causa della morte è stata confermata anche dai medici legali. Giuseppe Pedrazzini, la ... Processo Ciatti: il ceceno Bissoultanov condannato per omicidio volontario. Il padre della vittima: "Temo che scappi" Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il 29enne cittadino ceceno accusato della morte di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della Costa Brava, ... RaiNews ...nell'agosto del 2017 secondo la sentenza uccise consapevolmente il ventiduenne italiano... La suddetta causa dellaè stata confermata anche dai medici legali. Giuseppe Pedrazzini, la ...Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il 29enne cittadino ceceno accusato delladiCiatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della Costa Brava, ... Processo per la morte di Niccolò, attesa per la sentenza