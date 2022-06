Mondiali, Baggio la tocca piano: “Vergognoso che l’Italia campione d’Europa non sia qualificata di diritto” (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu – Sui Mondiali 2022 anche Roberto Baggio dice la sua, come riporta Adnkronos. E non si nasconde dietro a un dito, diremmo noi. Mondiali, per Baggio l’Italia doveva essere qualificata di diritto I Mondiali 2022 sono un cruccio anche per Baggio, che non usa parole diplomatiche: “È una vergogna che una squadra campione d’Europa non sia andata di diritto ai Mondiali”. L’ex Divin Codino ne parla con i giornalisti in occasione del nuovo volo A350 tra Roma e Buenos Aires. E prosegue così: “È una follia. Avranno questi ragazzi il diritto a un premio per quello che hanno fatto? Questa è la cosa più difficile da accettare. è assurdo che una squadra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu – Sui2022 anche Robertodice la sua, come riporta Adnkronos. E non si nasconde dietro a un dito, diremmo noi., perdoveva esseredi2022 sono un cruccio anche per, che non usa parole diplomatiche: “È una vergogna che una squadranon sia andata diai”. L’ex Divin Codino ne parla con i giornalisti in occasione del nuovo volo A350 tra Roma e Buenos Aires. E prosegue così: “È una follia. Avranno questi ragazzi ila un premio per quello che hanno fatto? Questa è la cosa più difficile da accettare. è assurdo che una squadra ...

