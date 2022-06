Milano | polizia locale | scoperto giro di aste giudiziarie truccate | 19 le condanne

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 giugno 2022), 3 giu. (Adnkronos) - Si è chiuso, nei giorni scorsi, il processo che vedeva imputate 19 persone per i reati di corruzione, turbativa d'asta aggravata e falsità ideologica con pene che vanno da uno a undici anni e due mesi di reclusione. È l'esito della seconda parte di un procedimento che già nel settembre 2020 aveva portato a sei patteggiamenti e a trein rito abbreviato. L'indagine, portata avanti dagli agenti del nucleo centrale digiudiziaria delladie coordinata dal sostituto procuratore Grazia Colacicco, in totale vede coinvolte 39 persone tra banditori, debitori e prestanome. Tutto era partito nel febbraio del 2012 quando ad alcuni ghisa appartenenti a comandi di zona era stato detto, in via strettamente confidenziale che, durante ...