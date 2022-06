Marc Marquez | rassicurazioni sull’operazione | “Vuole lottare”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Giovedìsi sottoporrà ad una nuova operazione in questo periodo così brutto della sua carriera. A spiegare il nuovo intervento chirurgico (e le garanzie che questa nuova “tappa medica” regalerà allo spagnolo) ci ha pensato Emilio Alzamora, il manager del pluricampione del mondo in forza ad Honda., garanzie dall’operazione: le parole di Emilio Alzamora “Come tutti sapeteè già negli Stati Uniti, e oggi, mercoledì, si sta sottoponendo a tutti i logici test pre-operatori e, come abbiamo detto nel comunicato stampa, questo giovedì si sottoporrà all’intervento chirurgico.ha spiegato molto bene sabato, il terzo intervento (dicembre 2020) è stato un successo completo, perché aveva uno dei peggiori batteri, un’infezione molto importante. Si sono ...

Marc Márquez è stato operato all'omero destro nella Mayo Clinic di Rochester, Minnesota. Per tre ore - informa una nota della Honda - il dottor Joaquin Sanchez Sotelo e il suo team hanno eseguito l'intervento. Il Cabroncito operato negli Usa: nessuna indicazione sul rientro in gara. La Repsol Honda fa sapere che il Cabroncito si è sottoposto a un nuovo intervento all'omero destro alla Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota. L'equipe medica guidata dal dottor Sanchez Sotelo si dice soddisfatta dell'operazione.