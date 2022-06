LIVE Italia-Olanda 0-0 volley femminile, Nations League in DIRETTA: azzurre in vantaggio nel primo set, 12-10 (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-12 Out Knollema da zona 4 15-12 La free ball di Mazzaro, bella battuta di Degradi 14-12 Gennari vincente da zona 4 in diagonale 13-12 Vincente Degradi da zona 2 12-12 Non passa l’attacco di Nwakalor da zona 4 12-11 Out il contrattacco di Nwakalor da zona 2 12-10 Muroooooooooooooo Nwakaloooooooooooor 11-10 Errore al servizio Olanda 10-10 Vince la diagonale di Knollema da zona 4 10-9 Murooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 9-9 Errore al servizio Olanda 8-9 Il pallonetto di sinistro di Dambrink da zona 2 8-8 La fast di Lubian 7-8 Diagonale vincente di Jasper da zona 4 7-7 Ancora mano out di Gennari da zona 4 6-7 Mano out Gennari da zona 4 5-7 La diagonale di Nwakalor da zona 2 4-7 Ace Lohuis 4-6 Fast di Lohuis 4-5 La pipe di Degradi 3-5 Errore al servizio ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-12 Out Knollema da zona 4 15-12 La free ball di Mazzaro, bella battuta di Degradi 14-12 Gennari vincente da zona 4 in diagonale 13-12 Vincente Degradi da zona 2 12-12 Non passa l’attacco di Nwakalor da zona 4 12-11 Out il contrattacco di Nwakalor da zona 2 12-10 Muroooooooooooooo Nwakaloooooooooooor 11-10 Errore al servizio10-10 Vince la diagonale di Knollema da zona 4 10-9 Murooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 9-9 Errore al servizio8-9 Il pallonetto di sinistro di Dambrink da zona 2 8-8 La fast di Lubian 7-8 Diagonale vincente di Jasper da zona 4 7-7 Ancora mano out di Gennari da zona 4 6-7 Mano out Gennari da zona 4 5-7 La diagonale di Nwakalor da zona 2 4-7 Ace Lohuis 4-6 Fast di Lohuis 4-5 La pipe di Degradi 3-5 Errore al servizio ...

