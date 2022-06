La Salernitana sceglie il sostituto di Sabatini | è un ex Napoli!

(Di venerdì 3 giugno 2022) Si è concluso con un divorzio il matrimonio fra Waltere la. L’annuncio, arrivato nella giornata di ieri, ha ufficializzato la fine del loro rapporto, portando immediatamente la società campana a cercare un nuovo. A quanto pare, però, filtra già un nome in particolare fra gli indiziati. A ricoprire il ruolo da direttore sportivo all’interno della, potrebbe essere l’ex Napoli Riccardo Bigon. Riccardo Bigon (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)Quest’ultimo si troverebbe ad un passo dall’accordo finale, il quale potrebbe saltare solo a seguito di un clamoroso dietrofront. A riferirlo è Il Mattino che annuncia contatti sempre più serrati fra le due parti nelle ultime ore, ma il quotidiano mette anche in guardia i granata confermando l’interesse del ...

mr_otto8 : @spicciar @RInfascelli Ma uno che se fà de cognome “spicciariello” non era mejo che tifava Napoli Avellino Salernit… -

L'intervista Galliani: "Monza in A è per mia mamma morta quando avevo 15 anni" Mkhitaryan... Al suo posto il Perugia pensa a Fabrizio Castori, exLo sciopero è stato indetto per varie ragioni: il governodi costruire una formazione per ... A Roma abbiamo raggiunto oggi pomeriggio la delegazionetra i quali c'era il segretario ... Anche Ascoli e Benevanto scelgono Cascia per il ritiro estivo, Salernitana in Austria "E la storia continua". Davide Nicola posta un messaggio su Instagram e conferma la sua presenza sulla panchina della Salernitana per i prossimi ...In giorni di ribaltoni tra panchina e dirigenza la Serie A ci risparmia un nuovo colpo di scena, quello relativo alla Salernitana ed al suo allenatore: Davide Nicola, artefice della miracolosa salvezz ...