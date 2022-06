Intervista a Claudio Cherubini: un ricercatore, mistico, positivo e fiducioso (Di venerdì 3 giugno 2022) Ho scritto per me, per migliorare, capire, approfondire e successivamente per condividere Si intitola Uscire da Matrix il nuovo libro del bravo e accorto Claudio Cherubini. Della sua genesi, di come si è sviluppato e di molto altro ancora riguardo alla sua opera ci ha parlato l’autore che sul finale fa anche uno speciale augurio… Come è nata la stesura di Uscire da Matrix, il suo secondo libro? Il desiderio di scrivere c’era da tempo ma stava procedendo molto lentamente. La pandemia, il dover essere confinato in casa o comunque limitato, mi hanno dato l’opportunità di avere molto tempo a disposizione. Inoltre il dedicarmi alla scrittura e alla ricerca ha rotto la monotonia del lockdown, che alla fine è passato velocemente tra scrittura, ricerche e rilettura. Il titolo, di sicuro impatto, è nato prima del testo o dopo? È nato dopo. Il titolo originario ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 giugno 2022) Ho scritto per me, per migliorare, capire, approfondire e successivamente per condividere Si intitola Uscire da Matrix il nuovo libro del bravo e accorto. Della sua genesi, di come si è sviluppato e di molto altro ancora riguardo alla sua opera ci ha parlato l’autore che sul finale fa anche uno speciale augurio… Come è nata la stesura di Uscire da Matrix, il suo secondo libro? Il desiderio di scrivere c’era da tempo ma stava procedendo molto lentamente. La pandemia, il dover essere confinato in casa o comunque limitato, mi hanno dato l’opportunità di avere molto tempo a disposizione. Inoltre il dedicarmi alla scrittura e alla ricerca ha rotto la monotonia del lockdown, che alla fine è passato velocemente tra scrittura, ricerche e rilettura. Il titolo, di sicuro impatto, è nato prima del testo o dopo? È nato dopo. Il titolo originario ...

Advertising

Lopinionista : Intervista a Claudio Cherubini: un ricercatore, mistico, positivo e fiducioso - antoniodballaro : RT @Confronti_CNT: Dieudonné Nzapalainga è arcivescovo metropolita di Bangui e da sempre in prima linea nel processo di riconciliazione e p… - Confronti_CNT : Dieudonné Nzapalainga è arcivescovo metropolita di Bangui e da sempre in prima linea nel processo di riconciliazion… - CircoloLettori : Ieri, il 2 giugno, è uscita anche l'intervista a Claudio Piersanti a firma @frarossorosso su @StampaTorino! Piers… - jolanda_stefano : RT @emanuelecarioti: ????Un personaggio dello #spettacolo al giorno presentato da me #3giugno 2022; #oggi #buoncompleanno ?? CLAUDIO LIPPI ?????… -