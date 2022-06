Inter, i calciatori vogliono rimanere ma servirà cedere un big per salvare il bilancio (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Inter dovrà cedere un big per ragioni di bilancio. Lo riporta il Corriere dello Sport. Tanti i giocatori “minori” in partenza (Esposito, Pinamonti, Sensi, Dalbert, Sanchez), ma per arrivare ai 60-80 milioni di attivo come previsto dai piani strategici della società servirà un addio di peso. Il problema è che i giocatori hanno espresso la loro volontà di rimanere a Milano e dunque spetterà all’Inter decidere chi escludere dalla rosa per la prossima stagione. Bastoni viene valutato più di 70 milioni ma il prezzo potrebbe anche scendere proprio in virtù della volontà di rimanere. Lo stesso discorso vale per Lautaro. Sarà dunque necessario un grande lavoro da parte di Marotta, considerando che potrebbero arrivare giocatori importanti per alzare il livello (Dybala, ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) L’dovràun big per ragioni di. Lo riporta il Corriere dello Sport. Tanti i giocatori “minori” in partenza (Esposito, Pinamonti, Sensi, Dalbert, Sanchez), ma per arrivare ai 60-80 milioni di attivo come previsto dai piani strategici della societàun addio di peso. Il problema è che i giocatori hanno espresso la loro volontà dia Milano e dunque spetterà all’decidere chi escludere dalla rosa per la prossima stagione. Bastoni viene valutato più di 70 milioni ma il prezzo potrebbe anche scendere proprio in virtù della volontà di. Lo stesso discorso vale per Lautaro. Sarà dunque necessario un grande lavoro da parte di Marotta, considerando che potrebbero arrivare giocatori importanti per alzare il livello (Dybala, ...

Advertising

sportface2016 : L'#Inter dovrà cedere un big per ragioni di bilancio, nonostante la volontà dei calciatori di rimanere: l'indiscrez… - inter_truth : @Gazzetta_it Ma quanto è pieno di Milanisti rosiconi che i calciatori dell'Inter vogliono rimanere, mentre quelli d… - Lorenzo88722640 : @lucafer47756328 Peccato che all’Inter non ne vince una, parlate solo di calciatori che non sono vostri…perché fate pena!?? - gabririzza : RT @JCTweet_: Spero che Dybala vada all'Inter, se non altro per far capire alle cheer leaders, ai brufolosi da playstation e alle teenager… - Delfo177 : @EttoBortolini @DucaAndrea85 La Juve a gennaio a speso 100M per 2 calciatori… Il risparmio dell’Inter dell’ingaggi… -