Incidente treno Alta Velocità, i vigili del fuoco fanno uscire i passeggeri dai vagoni fermi (Di venerdì 3 giugno 2022) Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un Incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. I passeggeri a bordo sono riusciti a uscire dai vagoni, grazie all'intervento sul posto delle squadre dei vigili del fuoco che li hanno aiutati ad abbandonare il treno. Leggi su lastampa (Di venerdì 3 giugno 2022) Ildell', della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in unnei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Ia bordo sono riusciti adai, grazie all'intervento sul posto delle squadre deidelche li hanno aiutati ad abbandonare il

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - TgLa7 : #Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco - umbriajournal_ : [live] Roma, incidente in galleria per treno Alta Velocità Torino-Napoli >>> LEGGI LA NOTIZIA -… - LaStampa : Incidente treno Alta Velocità, i vigili del fuoco fanno uscire i passeggeri dai vagoni fermi -