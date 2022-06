Incidente treno Alta Velocità a Roma, passeggeri escono dal tunnel – Video (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – I passeggeri del treno Alta Velocità Torino-Napoli lasciano il convoglio dopo l’Incidente avvenuto nella galleria Serenissima a Roma. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – IdelTorino-Napoli lasciano il convoglio dopo l’avvenuto nella galleria Serenissima a. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - TgLa7 : #Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco - LaisaPasquale : RT @TgLa7: #Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Ansa: La testimonianza dei passeggeri a bordo del treno dell'Alta Velocità deragliato #ANSA -