In arrivo il picco del caldo, poi temporali con grandine (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Nel primo fine settimana di giugno l'anticiclone africano Scipione raggiungerà la sua massima potenza con temperature eccezionali per il periodo e da record su molte città, ma se al Centro-Sud questo mostro atmosferico dominerà indisturbato, al Nord comincerà lentamente ad indebolirsi sotto la spinta di correnti fresche atlantiche. La giornata più calda - spiega www.iLMeteo.it - sarà quella di domenica 5 giugno: al Sud i valori termici massimi raggiungeranno 39/40 C a Siracusa, Catania, Agrigento, fino a 42 C nelle zone interne sicule (come a Catenanuova), 38 C pure in Puglia e Sardegna, fino a 35/36 C in Calabria, Campania (qui sul casertano) tra 33 e 35 C sul resto delle regioni, anche al Nord, come a Bologna, Padova, Pavia, Milano. L'anticiclone comincerà a perdere colpi domenica: il sito www.iLMeteo.it conferma che dopo un sabato prevalentemente soleggiato con cielo poco ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Nel primo fine settimana di giugno l'anticiclone africano Scipione raggiungerà la sua massima potenza con temperature eccezionali per il periodo e da record su molte città, ma se al Centro-Sud questo mostro atmosferico dominerà indisturbato, al Nord comincerà lentamente ad indebolirsi sotto la spinta di correnti fresche atlantiche. La giornata più calda - spiega www.iLMeteo.it - sarà quella di domenica 5 giugno: al Sud i valori termici massimi raggiungeranno 39/40 C a Siracusa, Catania, Agrigento, fino a 42 C nelle zone interne sicule (come a Catenanuova), 38 C pure in Puglia e Sardegna, fino a 35/36 C in Calabria, Campania (qui sul casertano) tra 33 e 35 C sul resto delle regioni, anche al Nord, come a Bologna, Padova, Pavia, Milano. L'anticiclone comincerà a perdere colpi domenica: il sito www.iLMeteo.it conferma che dopo un sabato prevalentemente soleggiato con cielo poco ...

