Hollywood Stargirl | la recensione | un sequel che cresce insieme alla protagonista

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ladi, ildel film con Grace VanderWaal e Judy Greer con madre e figlia che si trasferiscono in California e affrontano un viaggio di formazione e meta-cinematografico parallelo.aveva colpito due anni fa all'inizio della pandemia con l'avvento di Disney+ in Italia per la magia che racchiudeva il film in cui una ragazza originale e diversa da tutte le altre - fin dal nome - arrivava in un piccolo paesino dell'America per cambiare la vita di tutti, quasi fosse un'allucinazione collettiva, e poi andarsene altrettanto misteriosamente, come una Mary Poppins teen. Due anni dopo, con l'arrivo dal 3 giugno su Disney+ del, scopriamo il motivo per il quale se n'era andata così all'improvviso ...