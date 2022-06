Gli infermieri che donano le proprie ferie a un collega per permettergli di assistere la moglie malata

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) Suaha bisogno di cure per la grave malattia polmonare che sta affrontando, ma lui – Beppe, operatore sanitario di 47 anni – ha esaurito lee non può starle accanto senza rischiare il lavoro. Così i suoi colleghi del Policlinico San Marco di Zingonia, in provincia di Bergamo, hanno deciso di donargli parte dei propri giorni di vacanza. Un totale di 1.800 ore delle quali l’uomo potrà godere per stare vicino alla sua compagna. A riportare la vicenda è il sindacatostico Nursing Up, nelle parole del presidente nazionale Antonio De Palma ad assocarenews: “Quando i nostri referenti locali mi hanno raccontato questa vicenda non ho potuto fare a meno di pensare a come si sia sentito Beppe nel momento in cui gli hanno comunicato delle insperateaggiuntive, ma soprattutto provo a pensare a come ...