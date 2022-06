Fisco, a Ruffini dico: ai veri evasori non arrivano cartelle esattoriali. La privacy non sia d’ostacolo (Di venerdì 3 giugno 2022) di Carmine Di Filippo Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, chiama evasore chi non ha pagato tasse su importi dichiarati o multe. Li definisce, tutti, maramaldi e furbi. Anche quelli che non hanno pagato perché i soldi proprio non ce li hanno. Ci vorrebbe più chiarezza sui dati. 2020: presentate 40,5 milioni di dichiarazione dei redditi, di cui 33 milioni da dipendenti e pensionati. Per costoro l’evasione è impedita dal prelievo fiscale alla fonte. Restano 7,5 milioni di dichiarazioni rese dagli autonomi, tra cui si può annidare qualche evasore. Chi c’è nei 19 milioni? Ho un figlio a cui per tre volte l’Agenzia delle Entrate ha inviato raccomandata con richiesta di pagamento di tasse non pagate su redditi dichiarati. Ho controllato e, per tre volte, ho constatato che era un errore dell’Agenzia. Una volta l’ha risolta per telefono, altre due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) di Carmine Di Filippo Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria, chiama evasore chi non ha pagato tasse su importi dichiarati o multe. Li definisce, tutti, maramaldi e furbi. Anche quelli che non hanno pagato perché i soldi proprio non ce li hanno. Ci vorrebbe più chiarezza sui dati. 2020: presentate 40,5 milioni di dichiarazione dei redditi, di cui 33 milioni da dipendenti e pensionati. Per costoro l’evasione è impedita dal prelievo fiscale alla fonte. Restano 7,5 milioni di dichiarazioni rese dagli autonomi, tra cui si può annidare qualche evasore. Chi c’è nei 19 milioni? Ho un figlio a cui per tre volte l’Agenzia delle Entrate ha inviato raccomandata con richiesta di pagamento di tasse non pagate su redditi dichiarati. Ho controllato e, per tre volte, ho constatato che era un errore dell’Agenzia. Una volta l’ha risolta per telefono, altre due ...

repubblica : Fisco, Ruffini (Agenzia Entrate): 'In 19 milioni evadono le tasse. Non serve il carcere, meglio lavorino' - chojin00 : @Uther_Raffaele @elio_vito 19'000'000 i lavoratori dipendenti ... bha numeri a caso , che poi il titolo vero è ques… - MGT6025 : @matteorenzi Il direttore delle Entrate Ruffini: “In 19 milioni non in regola con il fisco”. Evasori in carcere? “N… - lucabattanta : RT @Libero_official: Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fa il punto sulla caccia agli evasori e annuncia: 'Sap… - MarazitiMassimo : @FrancoCastelve @tax_analysis Se aggiungiamo le famiglie un eventuale 'partito degli Italiani che hanno debiti con… -