Federico Rampini ospite de La Confessione di Peter Gomez | “Carlo De Benedetti? Ha avuto una deriva radicale | non lo capisco più”

"Che rapporto ho attualmente con Carlo De Benedetti? Ci sentiamo meno di prima. Lui ha avuto una deriva radicale". Così Federico Rampini, ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 3 giugno alle 22.45 su Nove, ha commentato il suo legame con l'ex editore di Repubblica. "Tutti scrivono che lei è stato il giornalista prediletto di Carlo De Benedetti. Perché non l'ha mai fatta direttore?", ha chiesto Gomez. "Questo deve chiederlo a lui. Primo. – ha risposto l'editorialista del Corriere della Sera – Secondo, penso comunque che abbia avuto ragione a non farmi direttore, perché non ho la stoffa di un direttore. Io sono un battitore ...

