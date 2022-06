Ercolano, Buonajuto unico sindaco Ue agli incontri Usa che hanno per tema il Summit for Democracy (Di venerdì 3 giugno 2022) Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, sarà ospite del Governo Usa, dal 4 al 14 giugno, per partecipare quale unico rappresentante dell’Unione Europea a una serie di visite e incontri che avranno come tema il “Summit for Democracy”. L’iniziativa fa parte del prestigioso programma di scambio denominato International Visitor Leadership Program (IVLP). “E’ davvero un onore essere stato selezionato per partecipare, insieme ad altri otto sindaci nel mondo, al programma organizzato dal Dipartimento di Stato USA. Un momento di confronto sul concetto di democrazia e sul contrasto alla corruzione, ma anche uno strumento di promozione per la città di Ercolano e per il nostro territorio”. – spiega Buonajuto. Per il primo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Ildi, Ciro, sarà ospite del Governo Usa, dal 4 al 14 giugno, per partecipare qualerappresentante dell’Unione Europea a una serie di visite eche avranno comeil “for”. L’iniziativa fa parte del prestigioso programma di scambio denominato International Visitor Leadership Program (IVLP). “E’ davvero un onore essere stato selezionato per partecipare, insieme ad altri otto sindaci nel mondo, al programma organizzato dal Dipartimento di Stato USA. Un momento di confronto sul concetto di democrazia e sul contrasto alla corruzione, ma anche uno strumento di promozione per la città die per il nostro territorio”. – spiega. Per il primo ...

