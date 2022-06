Advertising

GazzettaSalerno : De Rosa (Smet): Marebonus e Ferrobonus non ancora approvati, Autostrade fuori dal Pnrr, manca programmazione. - salernonotizie : De Rosa: “marebonus e ferrobonus ancora da approvare e autostrade fuori da PNRR” - salernonotizie : De Rosa (Smet) incontra il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese - aSalerno_it : #salerno De Rosa (Smet) incontra Lamorgese: 'Condivise preoccupazioni su criticità del trasporto' -

Zerottonove.it

A ricordare quanto ci sia ancora da fare per "unire" davvero l'Italia, almeno per quel che riguarda le vie di comunicazione e trasporto, è Domenico De, Ceo di, che attraverso una sua ...Durante il tour di ALIS "L'Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno", il Ceo di, Domenico Deha avuto l'occasione di dialogare col ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese che ha riconosciuto il ruolo fondamentale del settore logistico sia durante la pandemia che ... De Rosa, SMET: "Area ex Interporto è una risorsa" Appena trascorso un giorno che rappresenta la festa di tutti gli italiani e le loro conquiste di democrazia e libertà, il pensiero va ancora agli obiettivi da ...Durante la prima tappa di Roma dell’”ALIS on tour” il Ceo di SMET, Domenico De Rosa è tornato a lanciare l’allarme sulla mancanza di programmazione e lungimiranza della politica. Gli effetti torna a p ...