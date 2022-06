CorSport: la Salernitana riflette su Nicola, partiti sondaggi per Cannavaro e De Zerbi (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo Sabatini nella Salernitana è in bilico anche l’allenatore, Davide Nicola. Il Corriere dello Sport scrive: “La Salernitana ha interpellato Nicola per chiedere se – in assenza di Sabatini – sarebbe per lui cambiato qualcosa, poi comunque ha lasciato che il biennale firmato dall’allenatore l’altro ieri rimanesse nei cassetti, in sede, per farsi un’idea su eventuali rivoluzioni globali”. Iniziano a circolare già nuovi nomi. “Davide Nicola è (ancora) virtualmente l’allenatore della Salernitana, ma le riflessioni sono state avviate e le sagome di Fabio Cannavaro e Roberto De Zerbi sono ricomparse o si sono impadronite dell’orizzonte, intorno alla panchina: quando cominciano i sondaggi, c’è sempre un filo di opacità che inonda il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo Sabatini nellaè in bilico anche l’allenatore, Davide. Il Corriere dello Sport scrive: “Laha interpellatoper chiedere se – in assenza di Sabatini – sarebbe per lui cambiato qualcosa, poi comunque ha lasciato che il biennale firmato dall’allenatore l’altro ieri rimanesse nei cassetti, in sede, per farsi un’idea su eventuali rivoluzioni globali”. Iniziano a circolare già nuovi nomi. “Davideè (ancora) virtualmente l’allenatore della, ma le riflessioni sono state avviate e le sagome di Fabioe Roberto Desono ricomparse o si sono impadronite dell’orizzonte, intorno alla panchina: quando cominciano i, c’è sempre un filo di opacità che inonda il ...

