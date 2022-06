Coronavirus, venerdì 3 giugno: sono 1.055 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 2.823 tamponi molecolari e 5.032 antigenici per un totale di 7.855 tamponi, si registrano 1.055 nuovi casi positivi, sono 5 i decessi, 552 i ricoverati (-4), 31 le terapie intensive (=) e 3.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 768. Asl Roma 1: sono 243 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 250 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 275 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 54 i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma – “Oggi nel, su 2.823 tamponi molecolari e 5.032 antigenici per un totale di 7.855 tamponi, si registrano 1.055casi positivi,5 i decessi, 552 i ricoverati (-4), 31 le terapie intensive (=) e 3.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 768. Asl Roma 1:243 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2:250 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3:275 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4:43 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5:54 i ...

