“C’è un messaggio per te”. Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo finisce in lacrime (Di venerdì 3 giugno 2022) Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo piange in diretta. A poche ore dalla nuova diretta la naufraga è scoppiata in lacrime. Pamela che, nel corso dell’ultima puntata, è stata al centro di una gaffe di Ilary Blasi. Si sapeva già che lunedì sera ci sarebbero state due eliminazioni. Inizialmente a raggiungere Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno viveva in solitaria Roger Balduino, era stato Marco Maccarini. Successivamente era stato aperto un televoto flash tra Pamela Petrarolo, Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo, ma proprio mentre il pubblico stava ancora votando è arrivata la gaffe di Ilary Blasi. Subito dopo la prova del bacio in apnea, per la cronaca vinta da Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernali, e dunque ancora a televoto aperto, Ilary ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)deipiange in diretta. A poche ore dalla nuova diretta la naufraga è scoppiata inche, nel corso dell’ultima puntata, è stata al centro di una gaffe di Ilary Blasi. Si sapeva già che lunedì sera ci sarebbero state due eliminazioni. Inizialmente a raggiungere Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno viveva in solitaria Roger Balduino, era stato Marco Maccarini. Successivamente era stato aperto un televoto flash tra, Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo, ma proprio mentre il pubblico stava ancora votando è arrivata la gaffe di Ilary Blasi. Subito dopo la prova del bacio in apnea, per la cronaca vinta da Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernali, e dunque ancora a televoto aperto, Ilary ...

