Benji, relazione finita con Bella Thorne: il messaggio d'addio (Di venerdì 3 giugno 2022) Tra il cantante Benjamin Mascolo e la star americana Bella Thorne è finita. Lui pubblica un commovente messaggio d'addio. Scopriamo perché Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono conosciuti e innamorati circa tre anni fa, precisamente nel 2019. Bella Thorne e Benjamin Mascolo (Instagram)Dai loro post sui social era palese che il loro era un amore forte e passionale. Per questo nel 2021 arriva la proposta di matrimonio da parte del cantante, proposta che la Thorne non esita ad accettare. Danno vita ad una bellissima festa di fidanzamento, con tutti gli amici e parenti. Tutto faceva presagire ad un matrimonio lungo e felice tra i due giovani. Soprattutto perché circa un mese fa Benjamin Mascolo ha ...

