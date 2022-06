(Di venerdì 3 giugno 2022) San Francisco, 3 giu. (Adnkronos) -è ilNba inun miliardo di, secondo quanto riporta la rivista. Per il campione Nba oltre 350 milioni di guadagni in carriera ma gli interessi commerciali dilo hanno spinto oltre la soglia, rendendolo il secondo atleta a eclissare la pietra miliare finanziaria, ha affermato la rivista. Verso l'ultimo anno del suo contratto con i Lakers (può beneficiare di un'estensione), i suoi guadagni fuori dal campo ora sminuiscono quello che guadagna giocando a. Tra i suoi maggiori investimenti ci sono la sua società di produzione - SpringHill Co - e azioni nel Fenway Sports Group, che possiede il ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: Forbes, LeBron James primo giocatore Nba in attività a valere 1 mld di dollari - - Luxgraph : Forbes: 'Così LeBron James è diventato miliardario' -

SecondoLeBron guadagna molto di più dalle sue partecipazioni e investimenti fuori dal(è anche azionista di minoranza del Liverpool).Secondo quanto riferito da, i 50 atleti paperoni del pianeta sono riusciti a sommare ... LeBron James () 121,2 milioni 3. Cristiano Ronaldo (calcio) 115 milioni 4. Neymar (calcio) 95 ...(Adnkronos) - LeBron James è il primo giocatore Nba in attività a valere un miliardo di dollari, secondo quanto riporta la rivista Forbes. Per il campione Nba ... sminuiscono quello che guadagna ...Un altro record per LeBron James, che ha fatto meglio di Michael Jordan in una gara speciale: è il primo giocatore di basket della Nba in attività a raggiungere lo status di miliardario, in dollari. M ...