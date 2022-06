Atletica | spettacolo a Fiumicino per i “3000 di sera e gare giovanili”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 3 giugno 2022)fa festa con i “di”. Record di presenze per la manifestazione sportiva organizzata dall’ASDVilla Guglielmi nella giornata del 2 giugno. Circa 500 gli atleti che hanno invaso la pista del Vincenzo Cetorelli nella giornata della Festa della Repubblica. Novanta quelli provenienti da tutto il centro Italia che si sono presentati sulla linea di partenza della gara regina dell’iniziativa: imetri in pista. Cinque le serie svolte. Quattro maschili e una femminile. In campo maschile trionfo per Matteo Cuozzo della S.S LazioLeggera che ha conquistato il primo gradino del podio in 09:01.73. Secondo posto per Federico Roncaccia dell’Atl. Roma Acquacetosa in 09:01.73. Terzo ...