Andreas Muller nudo su Instagram ma arriva la censura | era successo anche a Mahmood e Blanco?

(Di venerdì 3 giugno 2022) Nel giorno del suo compleanno, il 2 giugno 2022,ha condiviso una foto di luisu. Il social, tuttavia, ha deciso di oscurare il contenuto al ballerino vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Uno scatto in bianco e nero senza vestiti, che violava “le linee guida in materia di adescamento per adulti”.non è stato contento dellae ha provato a pubblicare nuovamente l’immagine, ottenendo tuttavia il medesimo risultato. Vi raccomandiamo...rimuove la foto in mutande di Emis Killa per "atti sessuali" Il ballerino si è quindi lamentato pubblicamente: ha condiviso la fotografia di– ...

