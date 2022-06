AEW/ROH: In programma per il mese di luglio Death Before Dishonor (Di venerdì 3 giugno 2022) Come sappiamo è iniziata una nuova era per la Ring Of Honor dopo l’acquisizione da parte di Tony Khan. Al momento il futuro della storica federazione è ancora in divenire; dopo il primo ppv Supercard Of Honor tenutosi nella settimana di WrestleMania 38, sembra essere stato messo in calendario il prossimo evento per il mese di luglio. Tony Khan avrebbe già avvisato i talenti AEW, alcuni dei quali certamente prenderanno parte all’evento. Death Before Dishonor Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, è stato messo in calendario il prossimo ppv ROH. Death Before Dishonor, infatti, dovrebbe svolgersi il prossimo 23 luglio in quel di Lowell, Massachussets. Le star AEW sarebbero già state avvertite. Al ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 giugno 2022) Come sappiamo è iniziata una nuova era per la Ring Of Honor dopo l’acquisizione da parte di Tony Khan. Al momento il futuro della storica federazione è ancora in divenire; dopo il primo ppv Supercard Of Honor tenutosi nella settimana di WrestleMania 38, sembra essere stato messo in calendario il prossimo evento per ildi. Tony Khan avrebbe già avvisato i talenti AEW, alcuni dei quali certamente prenderanno parte all’evento.Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, è stato messo in calendario il prossimo ppv ROH., infatti, dovrebbe svolgersi il prossimo 23in quel di Lowell, Massachussets. Le star AEW sarebbero già state avvertite. Al ...

