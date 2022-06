Wolfenstein The New Order è gratis per 7 giorni (Di giovedì 2 giugno 2022) Wolfenstein The New Order è il gioco gratis che potrai scaricare dalle ore 17 di oggi 2 giugno dall’Epic Games Store e per una intera settimana. Il gioco per PC Windows passa dal costo di 20€ a zero fino alle ore 17 del 9 giugno. Ancora un gioco gratis per PC in regalo da parte di Epic Games che in cambio richiede solo la creazione di un account sul proprio store. Il gioco gratis di questa settimana è sviluppato da MachineGames ed edito da Bethesda Softworks. Giochi per PC gratis dalla A alla Z Wolfenstein The New Order gratis per una settimana Wolfenstein The New Order è un First Person Shooter (FPS), quindi adrenalina e azione in abbondanza, che puoi scaricare sul tuo PC Windows completamente ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 2 giugno 2022)The Newè il giocoche potrai scaricare dalle ore 17 di oggi 2 giugno dall’Epic Games Store e per una intera settimana. Il gioco per PC Windows passa dal costo di 20€ a zero fino alle ore 17 del 9 giugno. Ancora un giocoper PC in regalo da parte di Epic Games che in cambio richiede solo la creazione di un account sul proprio store. Il giocodi questa settimana è sviluppato da MachineGames ed edito da Bethesda Softworks. Giochi per PCdalla A alla ZThe Newper una settimanaThe Newè un First Person Shooter (FPS), quindi adrenalina e azione in abbondanza, che puoi scaricare sul tuo PC Windows completamente ...

Advertising

AndreaSpataro91 : Wolfenstein® II: The New Colossus™ Giocatore professionista (SILVER) #PlayStationTrophy #PS5Share,… - JustNerd_IT : Wolfenstein: The New Order è gratis su Epic Games Store (ma non per molto) - Leggi l'articolo completo su:… - Scontividilo : Wolfenstein: The New Order GRATIS per PC, videgioco ##Omaggio della settimana di #Epic-Games! su Sconti Condivisi -… - Alt_EffeQuattro : Si, lo so che è un po' datato, ma è sempre un buon momento per fare il culo ai nazi!???? Wolfenstein: The New Order è in regalo su Epic. - DMALAGIGI2 : Comunque per chi fosse interessato #Wolfenstein The New Order è free/gratis su Epic Games. Un giocone! -