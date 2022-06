Usa, entra e spara nel campus di un ospedale: 5 morti (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora vittime a causa di una sparatoria negli Stati Uniti. Un uomo è entato nel campus di un ospedale ed ha iniziato a sparare. Il fatto è accaduto a Tulsa, città dell'Oklahoma. Il bilancio parla di quattro vittime, oltre a colui il quale ha aperto il fuoco. L'uomo si è tolto la vita. Ci sarebbero, inoltre, anche dei feriti. Si parla anche di dieci feriti. Numeri che danno al fatto di cronaca la dimensione di un'altra strage con cui gli Stati Uniti devono fare i conti. A pochi giorni da quella di Uvalde, di cui si è molto parlato negli ultimi giorni. Anche in relazione a ciò che si può fare per evitare che si ripetano. La segnalazione è arrivata alle 16.50 Su quanto accaduto in Oklahoma: Secondo la ricostruzione della Cnn, erano le 16.50 quando le autorità hanno ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo. Un ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 2 giugno 2022) Ancora vittime a causa di unatoria negli Stati Uniti. Un uomo è entato neldi uned ha iniziato are. Il fatto è accaduto a Tulsa, città dell'Oklahoma. Il bilancio parla di quattro vittime, oltre a colui il quale ha aperto il fuoco. L'uomo si è tolto la vita. Ci sarebbero, inoltre, anche dei feriti. Si parla anche di dieci feriti. Numeri che danno al fatto di cronaca la dimensione di un'altra strage con cui gli Stati Uniti devono fare i conti. A pochi giorni da quella di Uvalde, di cui si è molto parlato negli ultimi giorni. Anche in relazione a ciò che si può fare per evitare che si ripetano. La segnalazione è arrivata alle 16.50 Su quanto accaduto in Oklahoma: Secondo la ricostruzione della Cnn, erano le 16.50 quando le autorità hanno ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo. Un ...

fanpage : Una nuova sparatoria Stati Uniti. Un uomo è entrato in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma, e ha aperto il fuoco ucci… - ale_dibattista : 'D’altro canto se c’è un’industria che non entra mai in crisi questa è proprio quella della Paura. Chi ha paura di… - Michele_Arnese : 'I servizi segreti hanno monitorato gli incontri tra Salvini e Razoz. L’intelligence Usa e il nostro controspionagg… - BencivengaPierf : RT @armanduplessis: Secondo @DomaniGiornale 'alcuni importanti esponenti di Palazzo Chigi erano a conoscenza delle date esatte degli incont… -