Torna la parata dopo due anni. Mattarella all'Altare della Patria: 'Insieme per la pace' (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 76° anniversario della Repubblica, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, ha reso omaggio all'Altare della Patria con ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidenteRepubblica, Sergio, in occasione del 76°versarioRepubblica, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, ha reso omaggio all'con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | Mattarella all'Altare della Patria. Dopo 2 anni di stop per il Covid torna la parata per la festa della… - RaiNews : 76° Anniversario della Repubblica italiana #2giugno #FestadellaRepubblica - RivieccioNicola : 2 giugno, #Mattarella all'#AltaredellaPatria. 'L'Italia si muove per la pace'. Torna la parata - Politica - ANSA - gils_s69 : RT @OpiBrescia: Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero fra monarchia e repubblica. Nel 76esimo anniversario del referendum torna la par… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Dopo due anni di restrizioni per il Covid-19, Roma torna a celebrare la Festa della Repubblica con tutti i consueti ap… -