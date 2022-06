Spagna-Portogallo, Luis Enrique: “Avremmo potuto vincere, Morata grande giocatore” (Di giovedì 2 giugno 2022) “La squadra ha giocato bene, mi è piaciuta, anche se il ritmo è stato altissimo per 90?. Avremmo potuto vincere, Avremmo meritato, ma Avremmo anche potuto perderla. Ora dobbiamo riposare e recuperare e appena avremo tempo per guardare la partita, la analizzeremo con attenzione. In generale sono soddisfatto. Morata potrebbe non essere un giocatore con numeri stratosferici, ma fa tutto quello che serve: è un grande giocatore. Ansu Fati? Dovete fidarvi di me, ci verrà in aiuto nel lungo periodo. Al momento non ha ancora il ritmo partita necessario per queste partite, ma sta lavorando duro”. Così Luis Enrique, intervenuto ai microfoni di ‘Las Provincias’ dopo gli intensi 90? di ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “La squadra ha giocato bene, mi è piaciuta, anche se il ritmo è stato altissimo per 90?.meritato, maancheperderla. Ora dobbiamo riposare e recuperare e appena avremo tempo per guardare la partita, la analizzeremo con attenzione. In generale sono soddisfatto.potrebbe non essere uncon numeri stratosferici, ma fa tutto quello che serve: è un. Ansu Fati? Dovete fidarvi di me, ci verrà in aiuto nel lungo periodo. Al momento non ha ancora il ritmo partita necessario per queste partite, ma sta lavorando duro”. Così, intervenuto ai microfoni di ‘Las Provincias’ dopo gli intensi 90? di ...

