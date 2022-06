Sollevamento pesi | Europei 2022 | oro alla Francia nei 76 kg con Fegue | sul podio anche Lettonia e Turchia

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 giugno 2022) Sesta giornata di gara che va in archivio a Tirana con la conclusione del Gruppo A per la categoria femminile fino a 76 kg in occasione dei Campionatidi, primo grande evento della stagione post-olimpica non ancora valido per le qualificazioni a cinque cerchi verso Parigi 2024. In una categoria che non farà parte del programma olimpico nella prossima edizione dei Giochi, è stata laa trionfare (per la seconda volta in questa manifestazione) grazieprestazione dominante della 31enne Marie Josephe. L’atleta transalpina ha demolito la concorrenza aggiudicandosi tutte e tre le medaglie d’oro in palio, con 245 kg di totale frutto di uno strappo da 110 kg e di uno slancio da 135 kg. Completano il...