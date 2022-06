Roland Garros 2022, Iga Swiatek inarrestabile: la polacca annienta Kasatkina e vola in finale (Di giovedì 2 giugno 2022) Iga Swiatek non si batte. La numero 1 al mondo sconfigge anche la russa Daria Kasatkina (testa di serie n.20) con un nettissimo 6-2 6-1 e conquista la finale del Roland Garros 2022. Per la polacca si tratta della 34ma vittoria consecutiva (eguagliata la striscia del 2013 di Serena Williams). Nell’ultimo atto del torneo la nativa di Varsavia sfiderà una tra l’azzurra Martina Trevisan e la statunitense Cori Gauff per andare a caccia del suo secondo titolo a Parigi dopo quello alzato nel 2020. Pronti, via ed è subito break per Swiatek (2-0). Kasatkina però non ci sta e reagisce prontamente prima con il controbreak a 30 e poi con il 2-2. Sembra esserci dunque partita, ma arrivati a questo punto la numero 1 al mondo inserisce il pilota ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Iganon si batte. La numero 1 al mondo sconfigge anche la russa Daria(testa di serie n.20) con un nettissimo 6-2 6-1 e conquista ladel. Per lasi tratta della 34ma vittoria consecutiva (eguagliata la striscia del 2013 di Serena Williams). Nell’ultimo atto del torneo la nativa di Varsavia sfiderà una tra l’azzurra Martina Trevisan e la statunitense Cori Gauff per andare a caccia del suo secondo titolo a Parigi dopo quello alzato nel 2020. Pronti, via ed è subito break per(2-0).però non ci sta e reagisce prontamente prima con il controbreak a 30 e poi con il 2-2. Sembra esserci dunque partita, ma arrivati a questo punto la numero 1 al mondo inserisce il pilota ...

