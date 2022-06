Regina non parteciperà a cerimonia St. Paul, 'malessere' (Di giovedì 2 giugno 2022) La Regina Elisabetta non parteciperà alla messa di ringraziamento di domani alla cattedrale di Saint Paul di Londra, nell'ambito dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino: una decisione presa in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) LaElisabetta nonalla messa di ringraziamento di domani alla cattedrale di Saintdi Londra, nell'ambito dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino: una decisione presa in ...

