Reazione a catena | Marco Liorni rende omaggio alla concorrente deceduta in un incidente d’auto …

Advertising

LAlimini76 : @LucaFerre4 @MasterAb88 Raiuno fa il 20-30% ogni giorno e sera, guardati gli ascolti dei programmi che fanno cassa,… - xonmyownn : @cleodalloways e comincia reazione catena tra un po' - mcbeatIes : Mia mamma che chiede se mi piaccia Reazione a Catena. Passo letteralmente tutte le sere estive a indovinare l'ultim… - nicolasavoia : Nuova programmazione da lunedi prossimo a partire dal pomeriggio di #Rai1. Dopo il TG1 delle 13:30, spazio dedicat… - diseeloconejo : ma reazione a catena è iniziata non è iniziata quando inizia? -

Al preserale tornacon Marco Liorni e Techetechetè . Non mancheranno le repliche Rai : da Lolita Lobosco a Don Matteo 12 fino agli show Top Dieci e The Voice Senior . Tra le ...Chi era Lucia Menghini, la concorrente dimorta in un incidente in Giordania Come abbiamo già scritto settimane fa, quando si è verificata la disgrazia, Lucia Menghini aveva 31 anni,...Marco Liorni è pronto a tornare con il programma estivo Reazione a catena e sembra che proprio in questi giorni abbia fatto un annuncio. Il conduttore ricorderà Lucia Menghini, la donna deceduta due m ...I piccoli reattori nucleari modulari (SMR) producono rifiuti più voluminosi e pericolosi di quelli in uscita dalle centrali classiche ...