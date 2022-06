Quando Nerone tornò in vita | L’imperatore era temuto da Tito (Di giovedì 2 giugno 2022) Nerone, ultimo imperatore della gens Giulio Claudia, morì nel 68 d.C.. Dopo essere stato abbandonato dai pretoriani e deposto dal Senato, Nerone fuggì dal suo palazzo e si suicidò il 9 giugno, nella villa suburbana del liberto Faonte. Ma dopo la sua morte pare che Nerone tornò in vita… Si narra che Nerone morì pugnalandosi alla gola con l’aiuto del suo segretario Epafrodito. Prima di morire, secondo Svetonio, pronunciò la celebre frase “Quale artista muore con me!” Il segreto di Nerone (Pixabay) – www.curiosauro.itIl Nerone che tornò in vita Quando a Roma oramai regnava Vespasiano, il popolo cominciò a mormorare che Nerone non fosse davvero morto o che addirittura fosse stato ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 2 giugno 2022), ultimo imperatore della gens Giulio Claudia, morì nel 68 d.C.. Dopo essere stato abbandonato dai pretoriani e deposto dal Senato,fuggì dal suo palazzo e si suicidò il 9 giugno, nella villa suburbana del liberto Faonte. Ma dopo la sua morte pare chein… Si narra chemorì pugnalandosi alla gola con l’aiuto del suo segretario Epafrodito. Prima di morire, secondo Svetonio, pronunciò la celebre frase “Quale artista muore con me!” Il segreto di(Pixabay) – www.curiosauro.itIlcheina Roma oramai regnava Vespasiano, il popolo cominciò a mormorare chenon fosse davvero morto o che addirittura fosse stato ...

