‘Nuovo Boateng’ per l’Inter | è l’erede di Bastoni

(Di giovedì 2 giugno 2022)ha individuato l’eventuale erede di Alessandro: gli scout pescano in Germaniaè una delle squadre più attive in Italia sul fronte calciomercato. I nerazzurri hanno diverse situazioni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

... come spiega ildirettore artistico Paolo Woods, "ricercando la sua anima senza sfuggire al ... Tra i fotografi in mostra: Jacob Holdt, Enoch, Sam ed Ekta, Thomas Sauvin, Oreste e Ivana ...... che a cinque anni lo portava al vecchio stadio Sada, abbandonato nel 1988 a favore del... Infine due acquisti romantici, cioèe Balotelli . Come se non bastasse a gennaio arriva Diaw, ...