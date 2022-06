New Amsterdam 4, anticipazioni 3 giugno 2022: una spiazzante decisione (Di giovedì 2 giugno 2022) New Amsterdam, uno dei medical drama più amati al mondo, torna con la quarta stagione venerdì 3 giugno 2022 su Canale 5 alle 21:20 circa. Le anticipazioni relative ai primi tre episodi intitolati rispettivamente Anima e corpo, Noi due insieme e Come è sempre stato rivelano che Max si impegnerà con tutto sé stesso nella relazione con Helen. Tuttavia, lei lo spiazzerà dicendogli che ha accettato un lavoro a Londra. Nel frattempo, in ospedale ci saranno molti problemi per via di alcuni incendi e per la mancanza di personale. New Amsterdam 4, primo episodio: Helen spiazza Max New Amsterdam 4 prende il via venerdì 3 maggio 2022 e nel corso del primo episodio della serata intitolato Anima e corpo, Max sarà pronto ad impegnarsi al massimo nella sua relazione con Helen. ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 giugno 2022) New, uno dei medical drama più amati al mondo, torna con la quarta stagione venerdì 3su Canale 5 alle 21:20 circa. Lerelative ai primi tre episodi intitolati rispettivamente Anima e corpo, Noi due insieme e Come è sempre stato rivelano che Max si impegnerà con tutto sé stesso nella relazione con Helen. Tuttavia, lei lo spiazzerà dicendogli che ha accettato un lavoro a Londra. Nel frattempo, in ospedale ci saranno molti problemi per via di alcuni incendi e per la mancanza di personale. New4, primo episodio: Helen spiazza Max New4 prende il via venerdì 3 maggioe nel corso del primo episodio della serata intitolato Anima e corpo, Max sarà pronto ad impegnarsi al massimo nella sua relazione con Helen. ...

