Movida violenta | parla il questore Mario Della Cioppa | serve fare squadra

(Di giovedì 2 giugno 2022) Divieto di accesso, per due anni, nei locali di Trastevere e Campo de' Fiori per due ragazze, di 17 e 18 anni che, senza alcun apparente motivo, hanno picchiato con calci e pugni e colpito con un coccio di bottiglia, una coetanea a passeggio con la propria comitiva. Un segnale forte e chiaro da partequestura che si prepara ad affrontare laestivaCapitale, di fatto già partita, complice l'arrivo precoce del caldo, il venire meno, dopo due anni, delle restrizioni Covid e la scuola ormai agli sgoccioli. Tante le aree «sotto osservazione», da Trastevere, appunto, a Testaccio, da Campo de' Fiori a Ponte Milvio, senza tralasciare San Lorenzo, Pigneto e piazza Bologna, dove ormai ogni sera migliaia di giovani si riuniscono con il rischio che una serata di divertimento si trasformi in qualcosa di drammaticamente diverso. ...

...in una risposta tempestiva anche in ossequio alle indicazioni del patto per la sicurezza firmato con il ministro Luciana Lamorgese' E intanto andrà a regime ordinario il provvedimento sulla...La"Si può avere una vita notturna sana - aggiunge Manfredi -. Senza alcool, senza schiamazzi, senza far tardi a tutti i costi . Ci aiuterà il regolamento per la sicurezza urbana e la ... Movida violenta a Jesolo, stretta del Comune: guardie armate e steward in piazza Divieto di accesso, per due anni, nei locali di Trastevere e Campo de' Fiori per due ragazze, di 17 e 18 anni che, senza alcun apparente motivo, ...Caso più unico che raro anche il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Palomba ha ammesso che «servono rinforzi a Napoli e nell’area metropolitana» parole dello ...