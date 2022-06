MotoGp | Jorge Martin si opera alla mano dopo il GP di Spagna

(Di giovedì 2 giugno 2022) Niente test dial Montmelò per. Il pilota spagnolo della Pramac ha deciso di risolvere definitivamente un problemache si sta portando dietro da un mese scarso, avvertito per la prima volta durante i primi test ufficiali a Jerez de la Frontera, secondo quanto riferito da Motosport., al momento quindicesimo in classifica con soli 31 punti nonostante possa vantare una grande velocità di punta con la sua Ducati e un secondo posto nel Gran Premio d’Argentina, si opererà a Modena, presso la Clinica Ortopedica del Policlinico Universitario, dal professor Fabio Catani e dal chirurgo Luigi Tarallo. La situazione della suadestra si è aggravata durante il Gp di Francia dello scorso 15 maggio: in quell’occasione l’iberico spiegò la sua ...

Advertising

SkySportMotoGP : ??? VALENTINO-JORGE ?? Il finale del GP di Catalunya del 2009 è stato epico ?? Ve lo ricordavate? ? ?? @MotoGP ?? La… - ivanhoe_g : RT @SkySportMotoGP: ??? VALENTINO-JORGE ?? Il finale del GP di Catalunya del 2009 è stato epico ?? Ve lo ricordavate? ? ?? @MotoGP ?? La #MotoGP… - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ??? VALENTINO-JORGE ?? Il finale del GP di Catalunya del 2009 è stato epico ?? Ve lo ricordavate? ? ?? @MotoGP ?? La #MotoGP… - automotorinews : ??? #MotoGP, in vista di Barcellona: Montmeló 2009, una delle gare più iconiche della storia del motomondiale ?? Una… - monica_fabiano : RT @SkySportMotoGP: ??? VALENTINO-JORGE ?? Il finale del GP di Catalunya del 2009 è stato epico ?? Ve lo ricordavate? ? ?? @MotoGP ?? La #MotoGP… -

Motorsport.com - IT

Ducati aspetterà fino ad agosto prima di decidere, saranno settimane decisive per. Domenica il GP di Catalunya: la gara diin diretta alle 14 su Sky Sport(canale 208) e in ...Due vittorie italiane in Moto2 In Moto2 non c'è nessun vincitore del Catalunya in attività: ci sono Marcos Ramirez eNavarro , vincitori qui in Moto3, che potrebbero tentare l'accoppiata nelle ... MotoGP | Jorge Martin sarà operato lunedì a Modena Niente test di MotoGp al Montmelò per Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Pramac ha deciso di risolvere definitivamente un problema alla mano che si sta portando dietro da un mese scarso, avvertito ...Jorge Martin ha confermato la notizia anticipata da Motorsport.com oggi stesso: si sottoporrà a un intervento chirurgico lunedì prossimo a Modena, perdendo così i test ufficiali che si svolgeranno il ...