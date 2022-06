(Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Verso le 13 ain via Santa Chiara, unha- per motivi ancora non chiari - undi 68. La vittima dell'attacco è stata trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dove gli veniva riscontrata una ferita dada cane all'addome basso lato destro e trauma cranico riportato per la caduta a terra durante l'attacco del cane. L'è attualmente ricoverato innon in pericolo di vita. L'animale è regolarmente dotato di microchip ed è di proprieta' di una coppia di ragazzi di Livorno di 22 e 25. I carabinieri, che sono intervenuti, hanno allertato il servizio veterinario dell'Asl1 servizio.

Advertising

sulsitodisimone : Morso da un pitbull, in prognosi riservata un uomo di 68 anni a Napoli - LetiziaFirenze : Morso da un pitbull, anziano di Napoli in ospedale: il cane è di due giovani livornesi - ToscanaInDiretta -

AGI - Verso le 13 a Napoli in via Santa Chiara, unha- per motivi ancora non chiari - un uomo di 68 anni. La vittima dell'attacco è stata trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dove gli veniva ...... i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Santa Chiara, all'altezza del civico 13, perché poco prima un cane di razzaaveva, per motivi ancora sconosciuti, ...AGI - Verso le 13 a Napoli in via Santa Chiara, un pitbull ha morso - per motivi ancora non chiari - un uomo di 68 anni. La vittima dell'attacco è stata trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso ...Un uomo di 68 anni è stato morso da un pitbull in pieno centro storico a Napoli: ricoverato, non è in pericolo di vita ...