Milan | senti Botman | 'Credo che con il Lille sia finita | ora voglio fare un passo avanti'

Advertising

sportmediaset : Milan, senti Botman: 'Voglio fare un passo avanti, non vedo l'ora' #botman #milan #newcastle #sportmediaset… - AnnaL87 : Quando sei a Milano e vedi gente con la maglia del Milan. Ti senti a casa. - MilanPress_it : #Milan, senti #Capello - infoitsport : Roma, senti l'agente di Zaniolo: 'Interesse Milan? Sarebbe una bellissima notizia' - Sportmediaset - tony62550278 : RT @sportmediaset: Zaniolo-Milan, l'agente apre: 'Sarebbe una bellissima notizia' #milan #zaniolo #sportmediaset -

Commenta per primo Marco Asensio non chiude all'ipotesi di un addio al Real Madrid . L'attaccante spagnolo, corteggiato dal, ha concesso una lunga intervista ad As nella quale ha parlato anche del proprio futuro: 'Ora che sono Jorge Mendes è arrivato il momento di cambiare E' un tema che sta affrontando il mio ...E un'immancabile commento sullo Scudetto vinto dal suo. Mettendoti nei panni dei ragazzi che sono qui oggi per cominciare il Basketball Without Borders, che consiglio tidi poter dare ...Il nuovo proprietario porterà la sua vicinanza al mondo dell’entertainment: si è presentato con una frase a effetto: «Voglio vincere». Ma con Elliott condivide visione e strategie. Anche sul mercato ...Per il mondo Milan questi sono i giorni del passaggio di proprietà a RedBird, ma il calciomercato incombe e infatti uno dei primi appuntamenti del nuovo proprietario, Jerry Cardinale, è stato con il d ...