LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Pizzolato oro di strappo, adesso lo slancio (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:54 adesso qualche minuto di pausa. 17:53 Questa la top 3 Antonino Pizzolato 175 Karapetyan 174 Karlos May 171 17:52 NON VA NEANCHE IL TENTATIVO DELL’ARMENO. Pizzolato IN QUESTO MOMENTO SI TROVA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA DOPO AVER VINTO LO strappo. 17:50 L’ultimo atleta dello strappo è l’armeno Andaranik Karapetyan, proverà 178! Pizzolato male che va sarà secondo provvisoriamente. 17:49 NON VA, NON VA, NON VA! Di nuovo un errore per il bulgaro. 17:49 Ora fiato sospeso per Karlos May 17:48 SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU SUUUUUUUUUUU VANNO SU I 175!!!!!! ANCORA UNA VOLTA CON TANTO SFORZO IN FASE DI PIEGAMENTO L’AZZURRO PORTA A CASA LA MISURA! 17:48 MOMENTO IMPORTANTISSIMO! NINO ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:54qualche minuto di pausa. 17:53 Questa la top 3 Antonino175 Karapetyan 174 Karlos May 171 17:52 NON VA NEANCHE IL TENTATIVO DELL’ARMENO.IN QUESTO MOMENTO SI TROVA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA DOPO AVER VINTO LO. 17:50 L’ultimo atleta delloè l’armeno Andaranik Karapetyan, proverà 178!male che va sarà secondo provvisoriamente. 17:49 NON VA, NON VA, NON VA! Di nuovo un errore per il bulgaro. 17:49 Ora fiato sospeso per Karlos May 17:48 SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU SUUUUUUUUUUU VANNO SU I 175!!!!!! ANCORA UNA VOLTA CON TANTO SFORZO IN FASE DI PIEGAMENTO L’AZZURRO PORTA A CASA LA MISURA! 17:48 MOMENTO IMPORTANTISSIMO! NINO ...

