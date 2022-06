L' incredibile storia della donna che vendette una strada di Napoli e poi la rivolle indietro 

Leggi su agi

(Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - In 'Totò truffa' il Principe De Curtis vendeva la Fontana di Trevi a un turista 'boccalone', ma nella realtà il genio partenopeo si accontenta di molto meno: vendere l'uso esclusivo di un pezzo dipubblica per parcheggiar un'auto. Accade nel quartiere Montecalvario, dove i carabinieri hanno scoperti unasurreale che ha per protagonisti un giovane ansioso di posteggiare senza troppo affanno la propria vettura e una famiglia la cui porta di casa si affaccia proprio su un tratto distrategico. Un anno e mezzo fa un uomo di 28 anni, peraltro già noto alle forze dell'ordine, aveva acquistato da una 64enne per 500 euro una porzione diche correva davanti alla abitazione. L'accordo era semplice: lei ne avrebbe garantito l'uso esclusivo al 20enne ...